انت الأن تتابع خبر الانتخابات الأمريكية تنطلق وسط توترات غير مسبوقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، انتخابات ربما تكون من بين الأهم في تاريخها، وسط انشاق وتوترات غير مسبوقة بين الجناحين الديمقراطي (كامالا هاريس) والجمهوري (دونالد ترامب).



وتشير التوقعات أن تستغرق النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أياما لتظهر، ما قد يغذي محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات ونشر الفوضى.

وينتخب نحو ربع مليار أميركي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

يتم انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق المجمع الانتخابي، والناخب هو ممثل الولاية الذي يختار هوية الرئيس، ويتم تقسيم الناخبين بين الولايات حسب حجم سكانها، ويتم التصويت لهم من خلال "المجمع الانتخابي". "الفائز يأخذ كل شيء" .

في كاليفورنيا، على سبيل المثال، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، هناك 54 ناخباً، وكلهم يصوتون كشخص واحد للمرشح الذي صوت له أغلبية سكان كاليفورنيا، بغض النظر عن النتائج العددية.

وبالتالي، يمكن أن تنشأ حالة يتم فيها انتخاب رئيس على الرغم من حصول خصمه على عدد أكبر من الأصوات في المجموع، كما حدث في انتخابات 2016 وكذلك في انتخابات 2000

كم عدد الناخبين الذي يحتاجه المرشح ليصبح رئيسًا؟

ويصوت ما مجموعه 538 ناخباً، وبالتالي فإن المرشح الأول الذي ينجح في الوصول إلى 270 ناخباً، أي نصف عددهم وأكثر قليلاً، يمهد طريقه إلى البيت الأبيض.

ما هي قصة الولايات المتأرجحة؟

يركز المرشحون على سبع ولايات متأرجحة ، والتي أنماط التصويت فيها ليست ثابتة، أو التي أدت تغيراتها الديموغرافية إلى عدم "رسمها" بلون واضح.

عقد كلا المرشحين تجمعات انتخابية في معظم الولايات، لكن تركيزهما كان على ولايات مثل بنسلفانيا (19 ناخبًا)، ويسكونسن (10 ناخبين) وميشيغان (15 ناخبًا) في جورجيا (16 ناخبًا). ونورث كارولينا (16 ناخبا)، وأريزونا (11 ناخبا)، ونيفادا (6 ناخبين)، والتي وفقا لاستطلاعات الرأي والنتائج السابقة قد تقرر النتائج.

إن التركيز على الولايات المتأرجحة أمر منطقي لأن ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، تساوي 54 ناخبًا، لكن ترامب ليس لديه ما يستثمر فيه الجهود - فهي ولاية زرقاء زاهية، آخر مرة تم انتخاب رئيس جمهوري فيها كانت في عام 1988، ومنذ ذلك الحين ويفوز بها المرشح الديمقراطي، عادة بأكثر من 60% من الأصوات.

من جهة أخرى فقد تلقى الرئيس السابق دونالد ترامب دفعة كبيرة في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية عندما أعرب المذيع الشهير جو روغان عن دعمه له. في الوقت نفسه، وجه أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، نداء قويا إلى أنصار ترامب: "يجب على الرجال التصويت!". حتى أن " ماسك " حصل على إذن من أحد القضاة في ولاية بنسلفانيا لمواصلة عملية توزيع المليون دولار في الولاية، على الرغم من الادعاءات بأنها كانت يانصيبًا غير قانوني.

ركز المرشحان للرئاسة الأمريكية، ترامب وكامالا هاريس، أمس (الاثنين) على ولاية بنسلفانيا - الولاية الرئيسية ذات الثقل الأكبر في المجمع الانتخابي، في محاولة أخيرة لجمع المؤيدين قبل يوم الانتخابات اليوم.

وفي تجمع حاشد في بيتسبرغ، هاجم ترامب هاريس وادعى أن انتخابها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

وقال المرشح الجمهوري "لقد انتظرنا هذا أربع سنوات". ووعد قائلا: "سوف نفوز في بنسلفانيا، وستكون هذه هي النهاية".

من جهتها، ظهرت هاريس في خمس تجمعات في مختلف أنحاء البلاد، برفقة كوكبة من نجوم الدرجة الأولى. وفي بيتسبرغ ظهرت كاتي بيري، وأنهت اليوم بتجمع حاشد أمام متحف فيلادلفيا للفنون بمشاركة ليدي غاغا وريكي مارتن وأوبرا وينفري.

وأعلن المرشح الديمقراطي: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة في أمريكا". "الزخم في صالحنا وسوف نفوز."

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين: حيث تتقدم هاريس بين النساء (50% مقابل 38%)، بينما يتقدم ترامب بين الرجال (48% مقابل 41%).

ويقدر مسؤولو حملة ترامب أنهم سيفوزون في ولايات نورث كارولينا وجورجيا وأريزونا، لكنهم سيظلون بحاجة إلى الفوز في إحدى ولايات ميشيغان أو ويسكونسن أو بنسلفانيا - لتأمين الرئاسة.

وقال جيسون ميلر، كبير المستشارين، إن "الأرقام تظهر أن الرئيس ترامب سيفوز".من ناحية أخرى، تشير حملة هاريس إلى زيادة في التصويت المبكر بين الشباب والأقليات، وتزايد ميل الناخبين المترددين في اتجاهها.