الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن صدمته من حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومعاناة المدنيين خاصة الأطفال، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام التجويع سلاح حرب.

المجلس الأوروبي: حجم الكارثة الإنسانية في غزة صادم

وشدد كوستا، في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين، على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، ويتمثل بالدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



كما دعا إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، ووقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين.