الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في قمة شنغهاي للتعاون إنه "لا تفسير لعدم القدرة على وقف الفظائع والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

أبرز ما جاء في كلمة أردوغان في قمة شنغهاي

كما أشار إلى استمرار معاناة الأطفال والرضع وكبار السن من الجوع منذ 23 شهرا.



وشدد أردوغان على أن "من مسؤوليتنا جمعيا جعل الأمم المتحدة منصة تمثل العدالة العالمية لمواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، معربا عن استغرابه من "فشل المنظمة الدولية في وقف الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة".



وأكد الرئيس التركي دعمه لوحدة أراضي سوريا، قائلا: "ندافع عن وحدة أراضي سوريا، وسنقف في وجه التهديدات الموجهة إليها"، معتبرا أن "دعم نهوض سوريا مجددا مع الحفاظ على وحدتها يصب في مصلحة منطقتنا بأسرها".



وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أشار أردوغان إلى "تزايد التعاون الوثيق مع الدول الشقيقة في آسيا الوسطى على المنصات متعددة الأطراف"، مؤكدا استمرار الجهود لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2026.



وختم الرئيس التركي كلمته بالتأكيد على أن "رؤية تركيا تتمثل في حل المشكلات بروح دبلوماسية"، معرباً عن أمله في أن "تكون مشاوراتنا مفيدة" للمنطقة والعالم.



ويشارك أردوغان في القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية في نسختها الـ25 يومي الأحد والاثنين.