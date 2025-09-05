الرياض - كتبت رنا صلاح - اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، الجيش الإسرائيلي باللجوء إلى "أكاذيب مفضوحة وذرائع واهية" لتبرير قصف الأبراج السكنية وتدمير مدينة غزة، مؤكداً أن هذه المزاعم مجرد غطاء لاستمرار "جرائمه البشعة" وسياسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع.

حماس تتهم الاحتلال بـالأكاذيب لتبرير قصف الأبراج

وأوضح الرشق أن الهدف الحقيقي وراء هذه الادعاءات الكاذبة هو تقديم مبرر أخلاقي وإعلامي لمواصلة استهداف المدنيين العُزّل، مشيراً إلى أن تدمير المدينة وتشريد سكانها يمثل الهدف الأساسي للهجمات.

وأشار القيادي في حماس إلى أن استهداف الأبراج السكنية يندرج ضمن سياسة التدمير الشامل التي ينتهجها الاحتلال، والتي تهدف إلى تدمير مقومات الحياة في غزة، دون تمييز بين أهداف عسكرية ومدنية، بهدف الضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني.