تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية التزوير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - أيّدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة ، حكم حبس اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة.

نظرت محكمة الاستئناف، اليوم، استئناف رمضان صبحي على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي، والمتعلقة بتزوير أوراق رسمية داخل معهد سياحي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه، بالحبس سنة مع الشغل، بينما قضت ببراءة المتهم الثالث، ومعاقبة المتهم الرابع الهارب بالسجن 10 سنوات، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم مع إيقاف التنفيذ بالنسبة للاعب.

وخلال الجلسة ، قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز المضبوطة بالقضية، وناقشت دفوع هيئة الدفاع، كما واجهت المتهمين الثلاثة، ومن بينهم اللاعب رمضان صبحي، بما ورد في أمر الإحالة، حيث أنكروا جميعًا الاتهامات المنسوبة إليهم.

وسأل رئيس المحكمة اللاعب عن مهنته، فأجاب: «لاعب كرة قدم»، قبل أن تقرر المحكمة إيداعه قفص الاتهام أسوة بباقي المتهمين، وذلك قبل بدء نظر جلسات القضية

وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير، وقررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين