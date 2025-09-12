الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها الجمعة، من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة وخلق حالة من الفوضى لتمرير مشاريع الضم والتوسع والتهجير.

الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة تفجير الأوضاع في الضفة

وقالت "الخارجية" إن التهاون الدولي يشجع حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي في إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

وأشارت الخارجية إلى أنها تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي، ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تنكيل وعقوبات جماعية وإغلاقات واقتحام وهدم للمنازل وتعميق للاستيطان.

وطالبت "الخارجية"، المجتمع الدولي والدول كافة بتدخل دولي فاعل لحماية مدينة طولكرم وسكانها ومنازلهم وممتلكاتهم من بطش الاحتلال وعقوباته الجماعية التي فرضها على المدنيين العزل.

وشددت، على أن المطلوب هو ترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات عملية لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه وفرض مسار سياسي حقيقي لتطبيق إعلان نيويورك وغيره من قرارات الشرعية الدولية.