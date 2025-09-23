 مجلس الناتو يدعو روسيا إلى وقف الانتهاكات لأجواء الحلف فورا

الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا مجلس شمال الأطلسي، روسيا إلى التوقف الفوري عن الانتهاكات الجوية، بعد حادثة "اختراق ثلاث مقاتلات روسية من طراز (ميغ-31) للأجواء الإستونية" في 19 أيلول، استمرت لأكثر من عشر دقائق.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الثلاثاء، أن مقاتلات تابعة للناتو تحركت بسرعة لاعتراض الطائرات الروسية ومرافقتها خارج المجال الجوي، في استجابة وُصفت بالفعّالة والحاسمة.



وأشار المجلس إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار "سلسلة من الخروقات" التي شهدتها عدة دول حليفة خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها بولندا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج ورومانيا، لافتا النظر إلى أن اجتماع الثلاثاء هو الثاني خلال أسبوعين يُعقد بموجب المادة الرابعة من معاهدة واشنطن.



وأكد مجلس الناتو أن مناورات "الحارس الشرقي"، التي انطلقت في 12 أيلول، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية على طول الجناح الشرقي للحلف، بما يشمل تطوير أنظمة الدفاع الجوي وزيادة الجاهزية.



وشدد البيان على أن التزام الحلف بالدفاع الجماعي يبقى راسخاً، وأن المادة الخامسة من المعاهدة تمثل حجر الأساس لأمن جميع الأعضاء. كما أكد أن دعم أوكرانيا سيستمر باعتباره جزءاً من أمن الحلف، وأن هذه الحوادث لن تؤثر على التزام الحلفاء بمساندة كييف في دفاعها المشروع عن نفسها.