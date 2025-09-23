الرياض - كتبت رنا صلاح - انطلقت، الثلاثاء، في المقر الدائم للأمم المتحدة أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة

وخلال الأسبوع الحالي، تُعقد فعاليات رفيعة المستوى ومتفردة تضم كافة الشخصيات من قادة ومجتمع مدني، من منظمات نسائية وشبابية.

تنعقد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، في لحظة محورية لتجديد الالتزام العالمي بالتعددية والتضامن والعمل المشترك من أجل الإنسان والكوكب.

وتبرز فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى العام الحالي مدى الإلحاح في الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبعث التعاون العالمي من جديد.

وستسلط منصتان رئيسيتان الضوء على العمل والحلول: منصة الإعلام الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وهي الفعالية البارزة التي تنتجها إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة وتشمل مقابلات وحوارات دينامية عن حلول الأهداف وتُعقد من 22 إلى 26 أيلول؛ وركن الأهداف، الذي تدعو إليه نائبة الأمين العام وتستضيفه مكتب الأمم المتحدة للشراكات من 20 إلى 26 أيلول، ويضم حوارات تلقائية، وتعمقاً في قضايا حيوية، وتجارب تفاعلية.

المناقشة العامة، التي تنطلق في 23 أيلول، هي أهم حدث في دورة الجمعية العامة بالنسبة للكثيرين.

وتشكّل منبرا يطرح فيه قادة العالم بياناتهم التي يبيّنون فيها مواقفهم وأولوياتهم أمام الجمهور العالمي.

المدة الزمنية المخصصة لكل خطاب (15 دقيقة)، بهدف تنظيم خطابات أكثر من 193 متحدثا على مدار 6 أيام.

وجرى العرف على أن تبدأ البرازيل بالحديث أولا، تليها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستضيفة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتترأس المناقشة العام الحالي رئيسة الجمعية العامة الجديدة، أنالينا بيربوك، وهي خامس امرأة فقط تتولى هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة الذي يمتد لثمانين عاما.