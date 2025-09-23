الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن السلام لا يمكن تحقيقه مع الإفلات من العقاب، ولا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

الرئيس البرازيلي: لا سلام مع الإفلات من العقاب

وقال سيلفا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سلطة الأمم المتحدة على المحك، والقيم التي تأسست عليها أصبحت تحت تهديد غير مسبوق، مشيرًا إلى أن التدخلات أحادية الجانب أصبحت السمة الطاغية على السياسات الدولية.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دفنوا في قطاع غزة، والقانون الدولي أيضاً مدفون هناك، مؤكّدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء، ولن يتمكن من البقاء إلا في دولة مستقلة.