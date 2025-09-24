الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات الحرم القدسي تتواصل بحماية شرطة الاحتلال

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن مجموعات المستوطنين نفذت جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدت طقوسا تلمودية ورقصات جماعية بصوت مرتفع في الجهة الشرقية قرب منطقة باب الرحمة، تخللتها ممارسة ما يعرف بطقس "السجود الملحمي".



من جهتها، حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى، بالتزامن مع تسهيل اقتحامات المستوطنين.



وأكدت الدائرة في بيان، أن هذه الاقتحامات تمثل تصعيدا ممنهجا يستهدف إعادة صياغة الواقع داخل الحرم القدسي، بما يخدم المشروع الاستعماري لحكومة الاحتلال، ويكرس سياسة تقليص الوجود الإسلامي مقابل توسيع الحضور الاستيطاني.



وشددت على أن الاحتلال لم يعد يتعامل مع هذه الاقتحامات كأحداث معزولة، بل يسعى لفرضها كأمر واقع جديد، محذرة من أن إغلاق أبواب المسجد أمام المصلين المسلمين مقابل فتحها أمام المستوطنين المتطرفين يشكل سياسة تمييز عنصري ديني تنذر بإشعال صراع ديني قد يمتد إلى خارج حدود القدس.