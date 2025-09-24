الرياض - كتبت رنا صلاح - قال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب أحمد الصبيحات إنه وبتوجيهات جلالة الملك تم إنشاء مستشفيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة مضيفا أن هذه المستشفيات لم تكن فقط خلال فترة الحرب الحالية وإنما كانت موجودة منذ زمن كالمستشفى الموجود في رام الله الذي أنشئ عام 2000 والمستشفى في جنين الذي أنشئ في عام 2002 ومستشفى تل الهوى شمال غزة والذي أنشئ عام 2009 ولغاية الآن استقبل هذا المستشفى أكثر من 3 مليون ونصف المليون مراجع خلال الفترة منذ إنشائه.

27 ألف عملية جراحية أجريت في المستشفيات الأردنية بفلسطين

وأضاف أنه خلال فترة الحرب الأخيرة تم إنشاء مستشفى في خان يونس في شهر تشرين الثاني عام 2023 كما تم في الفترة ذاتها إنشاء مستشفى في مدينة نابلس.



وأكد أنه يتم إرسال كوادر طبية من الخدمات الطبية الملكية من الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات في الأردن لهذه المستشفيات‏ للمساهمة في خدمة الأهل في غزة وخان يونس.



وقال إن عدد المراجعين من المرضى خلال فترة الحرب الأخيرة لمستشفى خان يونس بلغ أكثر من 300 ألف مراجع أما مستشفى تل الهوى فبلغ عدد المراجعين من المرضى في فترة الحرب الأخيرة أكثر من124ألف مراجع أما المستشفى في نابلس فاستقبل أكثر من 187 ألف مراجع خلال العامين الماضيين عدا عن مستشفى جنين و رام الله اللذين استقبلا أكثر من 40 ألف مراجع حيث بلغ مجموع المراجعين للمستشفيات الميدانية قارب على 700 الف مراجع خلال فترة الحرب الأخيرة.



وبين أن هذه المستشفيات (خان يونس ونابلس وتل الهوى) فيها معظم التخصصات الطبية التي يحتاجها المراجعون حيث أن هناك أخصائيين جراحة عامة وجراحة دماغ وأعصاب وجراحة عظام وجراحة شرايين ونسائية وتوليد وجراحة فم وفكين وباقي التخصصات الطبية اللازمة.



وقال إن أعداد العمليات التي أجريت في المستشفيات أعداد كبيرة ففي مستشفى خان يونس خلال فترة الحرب أجرى أكثر من 23 ألف عملية صغرى وكبرى وكان هناك عمليات دقيقة جدا وفي مستشفى تل الهوى تم خلال فترة الحرب الأخيرة تم إجراء 1139 عملية وفي مستشفى نابلس أجرى خلال فترة الحرب 2213 عملية جراحية كبرى حيث بلغ تقريبا مجموع العمليات التي أجريت 27 ألف عملية جراحية أجريت في المستشفيات الميدانية.



وحول مبادرة استعادة الأمل، قال إن جلالة الملك أبدى اهتماما كبيرا لموضوع الأطراف الصناعية مؤكدا أن جميع الأردنيين يعملون بمبدأ أخلاقي وإنساني في الدرجة الأولى.



وأضاف أن توجيهات جلالة الملك خلال العام الماضي كانت بضرورة مساعدة فئة مبتوري الأطراف في قطاع غزة والذين بلغ عددهم أكثر من 15 ألف شخص وخلال أيلول من العام الماضي تم إرسال عيادتين متنقلتين مجهزتين بكل المعدات الطبية اللازمة وإرسال فنيين تركيب أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية وفنيي معالجة تأهيل فيزيائي من مركز التأهيل الملكي للقيام بتركيب هذه الأطراف بحيث يستطيع المريض خلال ساعة أن يكون قادرا على السير.



وبين أنه لغاية الآن تم تركيب 623 طرف صناعي لهذه الفئة من الأشخاص وخلال الأيام القادمة سيتم إرسال عيادتين متنقلتين لخدمة منطقة الشمال وبين أنه تم استلام سيارتين إسعاف من الخدمات الطبية وتم تزويدهما بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة وهي جاهزة ولكن الظروف صعبة بسبب المعوقات والصعوبات من الطرف الآخر معربا عن أمله أن يتم إرسالهما خلال الأسبوع المقبل إلى منطقة الشمال.



وحول عملية تركيب الأطراف الصناعية بين أن هناك أخصائيي تركيب أطراف صناعية موجودين لتعليم المريض وأهله كيفية التعامل مع الطرف الموجود معه مضيفا أن هذه التقنية يمكن إعادة تشكيلها في حال زيادة وزن المريض وتتحمل أوزان أكثر من 120 كيلو غرام مؤكدا أهمية هذه المبادرة وآثارها الإيجابية على حياة المريض وأهله في القطاع.



وحول توجيهات جلالة الملك بعلاج 2000 طفل من قطاع غزة في المستشفيات الأردنية قال إن جهود جلالة الملك كبيرة وعظيمة ومستمرة لخدمة الأهل في قطاع غزة وهو نهج الهاشميين على مر التاريخ.



وقال إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية قامت الكوادر من القوات المسلحة والخدمات الطبية بتنفيذ مجموعة من الاجلاءات إلى الأردن حيث بلغ مجموعها 11 عملية إجلاء طبي منذ شهر آذار الماضي وهي عملية معقدة تحتاج إلى الكثير من التجهيز والحرفية وبرغم الصعوبات ومعيقات التي يقوم بها الجانب الآخر مبينا أن قسما منهم تم استقبالهم في المدينة الطبية وقسم آخر في مركز الحسين للسرطان وقسم في المستشفيات الخاصة وبلغ مجموعهم من المرضى والمرافقين 599 مقسمين إلى 178 مريض و 421 مرافق حيث يتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى وبعد أن ينهوا علاجهم يعودون إلى وطنهم وقال إنه كل شهر يتم تنفيذ إجلائيين ويتم تقديم كافة الخدمات لهم.



وبين أن هناك قسم من هؤلاء الرضى استكملوا العلاج في الأردن وغادروا إلى وطنهم ولحد الآن وعلى دفعتين بلغ مجموعهم 31 مرافق و19 مريضا.



وهناك دفعه جاهزة الآن يبلغ عددها 14 مريض و38 مرافق كان من المفروض أن يعود إلى وطنهم الأسبوع الماضي بعد أن استكملوا علاجهم ولكن بسبب الظروف من الجانب الآخر منعت تحركهم حتى الآن مؤكدا انهم موجودون بين أهلهم وسيتلقون كامل الرعاية حتى تسمح لهم الظروف لعودتهم.



وأكد أن الكوادر الطبية منذ عامين خلال الفترة الأخيرة من الحرب تعمل بكل جهد وعزيمة وإخلاص وفخر وخلال ذروة الحرب وتحت القصف كانت تعمل ليلا نهارا وعملها لا ينتهي ولا يتضمن عطلا وذلك لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه بالرغم من صعوبة الظروف مؤكدا أننا نستمد العزيمة والشجاعة والإصرار من جلالة الملك ولدينا إصرار على تنفيذ توجيهاته بهذا الخصوص وأن كل أردني يجب أن يفتخر بما يقدمه نشامى القوات المسلحة والخدمات الطبية هناك بالرغم من كل الصعوبات.



و أضاف أن خلال الأيام الماضية قررت القوات المسلحة الأردنية نقل المستشفى الميداني في تل الهوى شمال غزة إلى خان يونس للمحافظة على سلامة الكوادر الطبية و سلامة العاملين في المستشفى نتيجة للظروف المحيطة به حيث تعرض محيط المستشفى خلال الأسبوعيين الماضيين إلى قصف متواصل وعنيف وتفجير للمباني أدى إلى تحطم واجهات المبنى وتتطاير الحطام ما أدى إلى تعطل بعض الأجهزة و المعدات الطبية وخرجت عن الخدمة عدا عن أن الطريق إلى المستشفى أصبحت صعبة على الأهالي الذين يأتون للمستشفى لطلب الخدمة الطبية حيث تم الانتقال إلى منطقة خان يونس لتعزيز ورفد عمل المستشفى الموجود هناك مؤكدا أن هذا المستشفى لم يتم إلغائه وسيبقى موجودا مشيرا إلى أن هذا المستشفى تعرض سابقا في بداية الحرب للقصف والاستهداف وأصيب عدد من الكوادر الطبية خلال فترة بداية الحرب ولكن بتوجيهات جلالة الملك وإصرار الكوادر ومطالبة الأهالي متلقي الخدمة هناك استمر وجود المستشفى لتقديم الخدمة للأهل هناك ولكن بسبب الظروف الحالية تم نقله إلى خان يونس.



وأكد أن الكوادر العاملة هناك يتمتعون بمعنويات عالية ويشعرون بالفخر والشرف لما يقدمونه للأهالي في قطاع غزة رغم الصعوبات والظروف المحيطة وقدوتهم في ذلك جلالة الملك وتوجيهاته الملكية بضرورة تقديم كل المساعدة الممكنة للأهل في قطاع غزة.