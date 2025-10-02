الرياض - كتبت رنا صلاح - نددت دول عربية وعالمية، "الهجوم غير القانوني" الذي شنته إسرائيل على أسطول الصمود لإيصال المساعدات إلى غزة، واعتقال المشاركين فيه، اليوم الخميس.

إدانات عربية وعالمية لاعتراض إسرائيل لـ أسطول الصمود

وأدانت المفوضية الأوروبية اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول (الصمود العالمي)، مشددة على أنه "ينبغي احترام القانون الإنساني الدولي والقانون البحري الدولي".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إيفا هرنسيروفا، خلال مؤتمر صحفي إن المفوضية تؤكد إدانتها لأي هجوم بطائرات مسيرة أو استيلاء على الأسطول.

وأضافت: "ندعم أعضاء الأسطول لأنهم يشاركوننا هدفنا الأساسي: إيصال مساعدات كافية إلى غزة على وجه السرعة لوقف معاناة شعبها".

وأكدت هرنسيروفا، أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يراقب من كثب ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط ​​ومسار الأسطول، ودعت إلى وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق إلى غزة.

ودعا وزير الخارجية الفرنسية جان نوبل بارو، إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين وتأمين حقهم في الحماية القنصلية والسماح بعودتهم سريعًا.

واتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، إسرائيل بتوقيف "مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفية".

من جهتها، استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، وأكد وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، أن 65 إسبانيًا كانوا على متن الأسطول.

أما بريطانيا، فعبرت عن قلقها مما حصل، مؤكدة تواصلها مع عائلات البريطانيين المشاركين.

وطالبت بلجيكا، تل أبيب بضمان حماية المشاركين، كما طالبت ماليزيا بإطلاق سراح 23 من مواطنيها، فيما وصفت تركيا ما جرى بأنه "عمل إرهابي"، وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق حول توقيف 25 ناشطًا تركيًا كانوا على متن بعض السفن.

ودانت البرازيل ما اعتبرته "عملا عسكريًا إسرائيليًا ينتهك حقوق متظاهرين سلميين ويعرض حياتهم للخطر".

وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن اعتراض سفن أسطول الصمود قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي.

وأعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، طرد جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في بلاده، احتجاجًا على ما وصفه بـ"جريمة دولية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية باعتراضها "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.

وقال بيترو، الذي يتولى الحكم منذ عام 2022، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين كانتا ضمن الناشطين المشاركين في الأسطول أثناء إبحاره في "المياه الدولية"، مطالبًا بإطلاق سراحهما فورًا.

وأكد في بيان رفضه "أي عمل يمس بسلامة المواطنين الكولومبيين في الخارج أو حريتهم أو حقوق الإنسان"، معلنًا في الوقت نفسه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل بشكل فوري.

كما دانت قطر بشدة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطول الصمود العالمي الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وتعدّه انتهاكًا سافراً للقوانين الدولية وتهديداً لحرية الملاحة والأمن البحري.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول، والإفراج عنهم فوراً، داعية في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة.

أما على الجانب الشعبي، شهدت عدة مدن مظاهرات داعمة للأسطول، أبرزها في روما ونابولي وبرلين وبرشلونة وبروكسل وإسطنبول وباريس وأثينا ونواكشوط وتونس.