الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المتحدث باسم حركة حماس إن الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها، موضحا أن الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.

متحدث باسم حماس: الاحتلال يحاول أن يتلاعب ببنود الاتفاق

وقال متحدث حماس إن على الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه وندعو الوسطاء للضغط عليه.

وأضاف أن ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكد على أنه سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.