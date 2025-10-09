الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل ظهر الخميس، اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة حيز التنفيذ، لبدء المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تقضي بوقف إطلاق النار والبدء في تسليم المحتجزين، وفق قناة القاهرة الإخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.

وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في غزة

وأُعلن، قبيل فجر الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في مصر الخميس، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مفاوضات غير مباشرة جرت بعيدا عن الأضواء في شرم الشيخ بمصر، شارك فيها وسطاء أميركيون ومصريون وأتراك وقطريون لإنهاء حرب مدمّرة متواصلة منذ عامين على القطاع المحاصر.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألفا و183 شهيدا، وإصابة 169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 12 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (9.00 صباحا بتوقيت غرينيتش) بعد توقيع الاتفاق.