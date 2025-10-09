الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت متحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شوش بيدروسيان، الخميس، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع الكابينيت ثم سيعقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية، حيث سيكون هنالك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق الذي وقع على مسودته في مدينة شرم الشيخ المصرية.

الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن سابقا أن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة عليه، بعد اجتماعها مساء اليوم.

وأضافت بيدروسيان، خلال إحاطة صحفية، أن القوات الإسرائيلية سيعُاد انتشارها ما بعد الخط الأصفر كما هو في الخريطة التي أعلن عنها من قبل البيت الأبيض، مبينه أن عملية أطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين ستبدأ بعد 72 ساعة (الاثنين).

وأشارت إلى أن المسودة النهائية للمرحلة الأولى من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقعت في مصر صباح اليوم.

وأكّدت المتحدثة أنّه بعد إطلاق سراح المحتجزين، سيسيطر الجيش الإسرائيلي وسيحتفظ بنحو 53% من مساحة قطاع غزة.

وعند سؤالها عمّا إذا كان الأسير مروان البرغوثي مشمولا في صفقة التبادل، قالت المتحدثة: "مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم".