الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 67,194 شهيدا و169,890 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,194

وبلغ عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من شهداء المساعدات شهيدين، و13 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 إصابة.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025، 13,598 شهيدا و57,849 مصابا.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.