 نتنياهو: مستعدون لاستقبال جميع المحتجزين بغزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع المحتجزين في غزة، "إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع أسرانا على الفور".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو تحدث مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد احتياط غال هيرش.

وأفاد قيادي في حركة حماس، السبت، بأن الإفراج عن 48 محتجزا، أحياء وأمواتا وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة سيبدأ صباح الاثنين.

وقال أسامة حمدان في مقابلة إنه "حسب الاتفاق الموقع: تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحا كما هو متفق عليه،

وأضاف أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم المحتجزين "بما في ذلك موضوع تحديد المكان".

وعقب عودة المحتجزين من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان بوساطة أميركية.

وتُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين، قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.

وتأتي القمة في إطار المبادرة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، ضمن مساعٍ دولية متواصلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.