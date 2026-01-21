نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة بالشراكة مع القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الدولة تستهدف التحول إلى مصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.

نتطلع للاستفادة من خبرات «أكوا باور» في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح

جاء ذلك خلال لقائه مع ماركو أرسيللي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، حيث أشار الوزير إلى تطلع مصر للاستفادة من خبرات شركة «أكوا باور» في مجالي تحلية مياه البحر وطاقة الرياح.

مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تلعب دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة

ولفت كجوك إلى أن شركة «أكوا باور» تقدمت للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

