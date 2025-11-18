الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة رسمية ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالي الدفاع والطاقة وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

ترامب يستقبل الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض

وستوقع السعودية والولايات المتحدة "إطار اتفاق لتعاون نووي مدني" خلال هذه الزيارة على ما أفاد مصدر سعودي مطّلع على المفاوضات.



وأعلن الرئيس الأميركي الاثنين، أنه يعتزم الموافقة على بيع مقاتلات اف-35 شبح للسعودية، وقال للصحافيين في البيت الابيض "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات اف-35. لقد كانوا (السعوديون) حليفا عظيما".



وقال ترامب الجمعة، إن زيارة بن سلمان ستكون "أكثر من مجرد لقاء"، مشيرا إلى أنها "لتكريم" السعودية، حليف الولايات المتحدة الأساسي في المنطقة.



وتربط بن سلمان علاقة صداقة بترامب، تعززت بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأميركي خلال زيارته لأكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم في أيار والتي أثمرت تعهدات باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار.



والاثنين، صوّت مجلس الأمن الدولي على قرار يشير إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".



ضمانات دفاعية



من جهته، سيسعى محمد بن سلمان للحصول على ضمانات أميركية في مجال الدفاع.



فقد حصلت الدوحة على أمر تنفيذي وقّعه ترامب تعهد فيه الدفاع عن قطر ضد أي هجمات بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وهي صفقة يقول الخبراء إن دول الخليج الأخرى حريصة على انتزاعها.



وإلى جانب أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة، أفادت تقارير أن الرياض تسعى لشراء طائرات مقاتلة من طراز "اف 35"، وهي مقاتلات تملكها إسرائيل وحدها في الشرق الأوسط.



وقال خبراء إن السعودية ستسعى جاهدة أيضا للحصول على رقاقات عالية التقنية تحتاج إليها لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.



وتحتاج السعودية التي تعتمد بشكل كبير على النفط، إلى هذه الرقاقات لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي في إطار خطة التنويع الاقتصادي الطموحة التي ينفذها ولي العهد.



إيران وسوريا



لكنّ واشنطن ستطالب الرياض من جهتها بضمانات بأن الصين، حليفة الرياض، لن تتمكن من وضع يدها على هذه التقنيات الحساسة.



ويريد دونالد ترامب ومحمد بن سلمان إنشاء بيئة إقليمية سلمية مؤاتية للتنمية الاقتصادية.



وتسعى المملكة لتخفيف التوترات مع إيران، في حين أعلن الرئيس الأميركي أخيرا بأن طهران تسعى إلى حوار لرفع العقوبات الأميركية عن الجمهورية الإسلامية.



وفي السابق، أدى الأمير السعودي دورا رئيسيا في قرار ترامب تعليق العقوبات على سوريا، وفي تقاربه التاريخي مع الرئيس الجديد للبلاد أحمد الشرع.