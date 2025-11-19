 ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69513 شهيدا

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,513، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,745، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (5 شهداء جدد، وشهيدان تم انتشالهم من تحت الركام) و33 مصابا خلال الساعات الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ إطلاق وقف النار في 11 تشرين الأول الماضي 280 شهيدا و672 مصابا، فيما تم انتشال 571 شهيدا من تحت الأنقاض.