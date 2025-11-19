أخبار اليمن : تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة

تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة
في حادثة نادرة فوجئ ركاب طائرة من طراز A320 خلال إحدى رحلات الناقل الاقتصادي الأسترالي Jetstar بتسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل الطائرة بسبب عدم إغلاق باب الطائرة بإحكام.
وأظهر مقطع فيديو، الهلع الذي أصاب الركاب والمضيفات بسبب الإهمال الغريب من طاقم الطائرة الذي تسبب في تسرب مياه الأمطار إلى داخل الطائرة خلال استعدادها للإقلاع وهدد بسلامة الركاب.
وتبين لاحقا أن طاقم المقصورة لم يهتم بإغلاق الباب جيدا، مما أجبر قائد الطائرة على التدخل بنفسه وإغلاقه بإحكام.*وكالات
