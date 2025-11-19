وفاة المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وشقيق الإعلامي الرياضي محمد شبانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 04:28 مساءً -

رحل عن عالمنا المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة فى التليفزيون المصرى، وشقيقه الاعلامي الرياضى والصحفى محمد شبانة، حيث حرص عدد من أصدقائه على نعيه عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكان المخرج خالد شبانة، قبل أسابيع قليلة استقبل الإعلامي جلال علام مؤسس ومقدم برنامج ( مواقف وطرائف ) الذي استمر في تقديمه قرابة 38 عاماً والذي يذاع حالياً يوم الخميس من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء على شاشة ماسبيرو زمان، وذلك في إطار استعداد القطاع لشهر رمضان المبارك

وفي اللقاء اتفق رئيس القطاع مع الإعلامي جلال علام على بدء إذاعة البرنامج على قناة نايل لايف أيضاً كما اتفقا على تنفيذ 30 حلقة من تراث البرنامج طوال سنواته السابقة مدة كل حلقة 20 دقيقة ليتم إذاعتها خلال شهر رمضان المقبل بإذن الله والذي يتزامن موعده مع موعد بداية البرنامج في فبراير عام 1988 وسيتم البدء في مونتاج الحلقات منتصف الشهر القادم، وحضر اللقاء مخرج البرنامج سمير عبد الهادي.