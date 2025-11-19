تامر فرج يتصدر تريند جوجل بعد كلمته المؤثرة في تأبين المخرج الراحل سامح عبد العزيز بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان تامر فرج تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهوره المؤثر في حفل تأبين المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث خطف الأنظار بتصريحاته الصادقة وكلماته التي لامست قلوب الجمهور والعاملين في الوسط الفني.

وشهد حفل التأبين عرض فيلم وثائقي بعنوان «وجع الفراق»، يتناول رحلة المخرج الراحل وإرثه الفني والإنساني، كما تخلله نقاش موسّع حول تأثيره الكبير على كثير من الفنانين وصناع الدراما والسينما.

وخلال الندوة، عبّر تامر فرج عن حزنه العميق برحيل صديقه، قائلًا:«أنا مديون لسامح عبدالعزيز بالفضل، وكان أول برنامج كوميدي تحت إشراف سماء منصور، وهو كان أول مرة يطلعني على الشاشة، وقالّي تعالى نعمل عرض أزياء سبعيناتي في دربكة».

وأضاف موضحًا حجم دعمه له في بداياته:«سامح وفرلي فرص كتير، وهو كان أخويا وصاحبي، وبناته الثلاثة… واليوم بكيت بقدر الحزن اللي جوايا، وأنا فخور بوقوفي جنب جميلة ابنة شقيقتي ربنا يرحم سامح».

وانتشر مقطع كلمة تامر فرج بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع اسمه لتصدر مؤشرات البحث، خاصة بعد تفاعل الجماهير مع مشاعره الصادقة وتقديره لمسيرة الراحل. واعتبر عدد كبير من المتابعين أن حديثه كان من أكثر اللقطات المؤثرة في المهرجان، لما حمله من وفاء ومحبة وألم فقدان.

ويواصل مهرجان القاهرة السينمائي فعالياته التي تشهد حضورًا فنيًا واسعًا، بينما يظل حفل تأبين سامح عبد العزيز من أبرز محطات الدورة الحالية لما تضمنه من لحظات إنسانية خالدة.