مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة العدو الإسرائيلي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
في السياق ذاته، دعت جماعات "الهيكل الصهيونية" إلى تنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك صباح غدٍ الخميس، بمناسبة ما يسمى عيد "سيجد" الذي يتقاطع هذا العام مع بدء الشهر العبري الجديد.
وتأتي هذه الدعوات في إطار مساعٍ متواصلة من قبل الجماعات المتطرفة لاستغلال المناسبات الدينية اليهودية في زيادة وتيرة الاقتحامات.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.
