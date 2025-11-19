الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات لاقتحام واسع الخميس

وأفادت محافظة القدس، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وفي السياق ذاته، دعت جماعات "الهيكل" المتطرفة، لأول مرة، إلى تنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك صباح الخميس، لمناسبة ما يسمى عيد "سيجد" الذي يتقاطع هذا العام مع بدء الشهر العبري الجديد.

وتأتي هذه الدعوات في إطار مساعٍ متواصلة من قبل الجماعات المتطرفة لاستغلال المناسبات الدينية اليهودية في زيادة وتيرة الاقتحامات.