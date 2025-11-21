الرياض - كتبت رنا صلاح - قضى طيّار في تحطّم طائرة مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران الجمعة، بحسب بيان أصدرته حكومة دبي.

مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر منصة اكس، "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران".



وباشر سلاح الجو الهندي تحقيقا لتحديد سبب الحادث.



وأعرب في بيان عن "أسف عميق لمقتل طيار"، مؤكدا "وقوفه إلى جانب عائلته المفجوعة".



وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن الطائرة الحربية قامت بالتفاف على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالى 1,6 كيلومتر من مكان العرض.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، الطائرة وهي تسقط بسرعة وتشتعل فيها النيران عند ارتطامها، وسط ذهول المتفرجين.



وتصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم بينما هرعت سيارات الإسعاف نحوه.



وقال شاهد عيان عراقي يدعى حسن لقمان لوكالة فرانس برس إن "الطيار كان يحلّق على ارتفاع منخفض ويقوم بمناورات خطرة. ثم بدا أنه يحاول تفادي الحادث، فبدأ بتوجيه الطائرة نحو الأعلى، لكنه لم يتمكن من ذلك في الوقت المناسب".



وقع الحادث في اليوم الأخير من أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط، والذي يتضمن عرضا جويا بعد ظهر كل يوم.



وزار آلاف الأشخاص المعرض خلال هذا الأسبوع، من بينهم رؤساء شركات في قطاع الطيران ومسؤولون عسكريون.



وهذا ثاني حادث يقع لطائرة من طراز تيجاس ذي مقعد واحد في أقل من عامين، بعد حادث تحطم لم يسفر عن سقوط ضحايا خلال مناورة تدريبية في راجستان في آذار الماضي.



في أيلول، وقّعت الهند طلبية بقيمة سبعة مليارات دولار لشراء 97 طائرة مقاتلة من طراز تيجاس أم كاي وان أيه Mk1A مُحدّثة، بهدف استبدال أسطولها القديم من طائرات ميغ-21 الروسية.



صُممت وصُنعت طائرات تيجاس في الهند، ودخلت الخدمة لأول مرة مع القوات الجوية الهندية عام 2016.



وهذا أول حادث تحطم طائرة يُسجَّل في معرض دبي الطيران الذي تأسس عام 1986.



ووقّعت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي المملوكتان للدولة عدة اتفاقات خلال المعرض، بينها طلبية لطيران الإمارات لشراء 65 طائرة بوينغ بقيمة 38 مليار دولار.