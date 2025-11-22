الرياض - كتبت رنا صلاح - كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح السبت، غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أربع مدن في قطاع غزة، ترافق مع أعمال نسف لمبانٍ سكنية ومنشآت باستخدام عربات مفخخة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الاحتلال يجدد قصفه المكثف على مناطق متفرقة في غزة

ووفق شهود عيان، استهدفت الغارات مناطق شرقي رفح وخان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى أجزاء من حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، والمناطق الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

و تقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مئات الأمتار داخل مناطق انسحب منها الجيش سابقاً بموجب اتفاق وقف النار، ما تسبب في نزوح مئات السكان من أحياء الشجاعية والتفاح خوفاً من استمرار القصف.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد أنهى الحرب التي اندلعت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 170 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.