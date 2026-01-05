 إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط

الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط، شماليّ القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وحققت مع عدد من الشبان بعد توقيفهم واحتجازهم، في ظل انتشار كثيف لآليات الاحتلال في مختلف شوارع المخيم وأزقته.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل والمحالّ التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.