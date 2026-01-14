وصفة منزلية لازالة البقع اللزجة

المزيل ده متصمم مخصوص لازالة البقع اللزجة زي المواد اللاصقة على البرطمانات والعلب مكان الملصقات والستيكرات، اللبان، الشمع، القطران، اقلام التلوين، وتقدري تستخدميه على كل الاسطُح بما فيهم الاقمشة، الخشب، الزجاج، والسجاد، ولكن مش بننصح باستخدامه على الجلد او الشامواه او الحرير.بالاضافة كمان انك ممكن تستخدميه كمقشر مُرطب فعال للبشرة، ومثالي جدا للبشرة الدهنية بشكل خاص.

