 ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج المساعدة بالطريق

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، المتظاهرين الإيرانيين لمواصلة حراكهم حتى إسقاط السلطات.

وطالبهم بحفظ أسماء من وصفهم بـ "القتلة والمعتدين".

وقال ترامب للمتظاهرين إن "المساعدة في طريقها إليهم"، من دون مزيد من التفاصيل.



وكتب الرئيس الأميركي عبر شبكته تروث سوشال: "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر - سيطروا على مؤسساتكم"، مضيفا: "لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين".