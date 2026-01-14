أخبار مصرية

منتخب الفراعنة ينهى تدريباته بطنجة استعدادا لمواجهة السنغال غدا.. صور

  منتخب الفراعنة ينهى تدريباته بطنجة استعدادا لمواجهة السنغال غدا.. صور
احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:27 صباحاً - اختتم منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب السنغال، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

 

 

 هطول الأمطار بغزارة على مران منتخب الفراعنة بطنجة استعدادا لمواجهة السنغال

وشهد ملعب التدريب بطنجة هطولاً كثيفاً للأمطار خلال المران، والذي بدأ بخوض إحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة، وفي نهايته، تم التدريب على ركلات الجزاء.

 

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم يدعمان لاعبى منتخب الفراعنة 

وحضر مران منتخب الفراعنة، اليوم، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مران منتخب الفراعنة 

 

