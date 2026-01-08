عمليات هدم واعتقالات واسعة في الضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة من المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق، أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت العشرات، إلى جانب إخطار بهدم منازل ومنشآت، وصولا إلى استهداف قطاع التعليم في القدس المحتلة واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب "الرحمة" شرقي المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن 15 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد الأقصى، وتم فرض تضييقات وتشديدات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون، كما هدمت منزلين في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضحت محافظة نابلس، أن قوات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة التعاون العلوي وشرعت بعملية هدم منزلين في المنطقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال سلمت أصحاب المنازل أمرا بإخلائها.

واستولت قوات الاحتلال على قرابة 140 دونما جديدة من أراضي قرية الفندقومية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بحسب رئيس مجلس قروي الفندقومية غسان قرارية.

وأضاف، إن قرار الاستيلاء تضاف إلى قرار الاستيلاء على 311 دونما سابقة، يرفع عدد الأراضي المستولى عليها إلى نحو 450 دونما.

الى ذلك، نصب مستوطنون يهود صباح اليوم، غرفا متنقلة بين أراضي الفندقومية وبرقة جنوب جنين.