الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد مرصد مراقبة الإنترنت "نتبلوكس"، عن انقطاع الإنترنت في إيران "على مستوى البلاد" الخميس، وذلك في ظل ارتفاع عدد القتلى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية تدهورة الأوضاع المعيشية.

انقطاع الإنترنت في جميع المحافظات الإيرانية

وقال "نتبلوكس" في بيان نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، إنّ "البيانات المباشرة تشير إلى أنّ إيران تشهد الآن انقطاعا تاما للإنترنت على مستوى البلاد"، مضيفا أنّ هذا الأمر "يأتي في أعقاب سلسلة إجراءات رقابة رقمية تستهدف المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وتعرقل حق الناس في التواصل في لحظة حرجة".