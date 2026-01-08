الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد شخص، الخميس، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في قضاء صيدا جنوب لبنان.

استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

يأتي ذلك في تواصل للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"استشهاد مواطن" إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة كانت تسير على طريق يصل بين بلدتي زيتا وبنعفول في قضاء صيدا.



وبينما لم يتضح على الفور المستهدف بالغارة، ادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها استهدفت عنصرا من "حزب الله".



وتزامنت الغارة مع تحليق متواصل على علو منخفض للطيران المسير الإسرائيلي في محيط المكان المستهدف، وفق الوكالة اللبنانية.



وفي الآونة الأخيرة، يتحدث إعلام عبري عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع لـ"حزب الله"، في حال فشل الحكومة والجيش اللبنانيين في تنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاحه.



فيما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية الأربعاء بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه "ضوءا أخضر" لمهاجمة لبنان، بدعوى رفض "حزب الله" نزع سلاحه.



يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 عبر غارات شبه يومية، واستمرار احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.



وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.