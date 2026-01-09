الرياض - كتبت رنا صلاح - في بيان صادر عن مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، نشرته وسائل إعلام كردية في سوريا، قالت مجالس كردية في مدينة حلب السورية الجمعة إنها لن تخلي مناطق خاضعة لسيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

مجالس كردية في حلب ترفض دعوات إخلاء مناطقها

وجاء في البيان أن "النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات المحلية في حلب الجمعة أن عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حي الشيخ مقصود سيُنقلون خلال ساعات إلى مناطق شمال شرقي سوريا.



وذكرت الإخبارية السورية أن السلطات بدأت بتجهيز حافلات لنقل عناصر قسد من حي الشيخ مقصود في حلب إلى شمال شرقي سوريا.



وأوردت مديرية الإعلام في محافظة حلب في بيان أنه "سيتم خلال الساعات المقبلة نقل عناصر تنظيم قسد بالسلاح الفردي الخفيف إلى شرق الفرات"، بعد إعلان وزارة الدفاع عن وقف إطلاق نار بعد أيام من الاشتباكات الدامية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بين القوات الكردية والقوات الحكومية، أرغمت آلاف المدنيين على الفرار.



