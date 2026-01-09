الرياض - كتبت رنا صلاح - استعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض، اتفق أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له على حل المجلس الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه، بحسب بيان الأعضاء الجمعة.

حل المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن .. بيان

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس لم يشاركوا في قرار العملية العسكرية بحضرموت والمهرة، معتبراً أن هذه العملية "أضرت بالقضية الجنوبية".



ودعا بيان المجلس مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار، معرباً على الأمل بالتوصل، خلال مؤتمر الرياض، إلى "رؤية وتصور لحل قضية الجنوب".



وشكر بيان المجلس الانتقالي الجنوبي المملكة العربية السعودية على استضافتها المرتقبة لمؤتمر الحوار الجنوبي.



يذكر أن أبو زرعة المحرمي وأحمد سعيد بن بريك كانا حاضرين خلال اجتماع المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم.



في سياق متصل، أكد رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز على أهمية دمج جميع التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، منوهاً إلى أن الجيش، الذي تتعدد ولاءاته يكون مهدداً لكيان الدولة.