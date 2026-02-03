الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد إعادة فتحه الاثنين أمام عدد محدود من الفلسطينيين لأول مرة منذ أشهر، جرى نقل أول خمسة مرضى عبر معبر رفح، وفقا لكريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء.

إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح

وأضاف "في الثاني من شباط، دعمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عملية الإجلاء الطبي لخمسة مرضى وسبعة مرافقين لهم إلى مصر عبر معبر رفح".



وذكر أن أكثر من 18 ألف مريض ينتظرون الإجلاء بعد حرب دامت عامين، ورغم بطء معاودة فتح المعبر، قال كثيرون منهم إن هذه الخطوة جلبت لهم الراحة.

هذا وعاودت إسرائيل الاثنين فتح معبر رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، أمام عدد محدود من الفلسطينيين لأول مرة منذ أشهر، في خطوة ضمن خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، غير أن عمليات التفتيش الأمني ​​الإسرائيلية المشددة أبطأت من وتيرة العبور.

ومعبر رفح، الذي يوجد وسط أنقاض وحطام، الطريق الوحيد للدخول أو الخروج لجميع سكان غزة تقريبا الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.