الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المسؤول الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، تيم آلن، الاثنين، استقالته، في ضربة جديدة تسدد إلى كير ستارمر فيما تتخبط حكومته جراء فضيحة علاقات سفيره السابق في واشنطن بيتر ماندلسون، بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية ولا سيما بحق قاصرات.

استقالة مسؤول بريطاني على خلفية ملفات إبستين

وقال آلن في بيان مقتضب: "قررت التنحّي للسماح بتشكيل فريق جديد في داونينغ ستريت"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استقالة مورغان ماكسويني مدير مكتب ستارمر.



ويواجه ستارمر نفسه دعوات من المعارضة للاستقالة.



