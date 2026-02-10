اعتقال 24 فلسطينياً من الضفة

اعتقال 24 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 24 فلسطينيينا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وعددا من قراها اللبن الشرقية وبيت دجن ودير حطب وقصرة وحوارة واعتقلت 22 مواطنا، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت في محتوياتها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت الأهالي من التوجه لصلاة الفجر.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا شابا من حي المراح في مدينة جنين، بعد أن اقتحمت الحي وداهمت بناية سكنية، كما اعتقلت مواطنا في بلدة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.