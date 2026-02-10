ما هو سبب أزمة محمد صلاح مع آرني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:30 مساءً - كشف المدرب الإيطالي المخضرم "فابيو كابيلو" عن رؤيته للأزمة التي أثيرت مؤخرًا بين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومديره الفني آرني سلوت، مؤكدًا أن ما يحدث بين الطرفين لا يخدم مصلحة أي منهما أو مصلحة الفريق.

بداية الأزمة وتصريحات محمد صلاح

وكان "محمد صلاح" قد أثار الجدل خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدما تحدث عن شعوره بعدم حصوله على التقدير الكافي داخل نادي ليفربول، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت تمر بمرحلة غير مستقرة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ثلاث مباريات متتالية، قبل أن يتم استبعاده لاحقًا من قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

عودة صلاح بعد جلسة مع آرني سلوت

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، عقد صلاح جلسة مع مدربه آرني سلوت عقب تلك الفترة، حيث ناقش الطرفان أسباب الخلاف وسوء التفاهم وبعد هذا اللقاء، عاد النجم المصري للمشاركة بشكل طبيعي في مباريات ليفربول، ما أعطى انطباع بوجود محاولة لاحتواء الأزمة.

فابيو كابيلو يشيد بمسيرة محمد صلاح

وفي حديثه عبر برنامج هاتريك على قناة أون سبورت 2، أشاد فابيو كابيلو بمسيرة محمد صلاح، مؤكدًا أنه تابع تطوره منذ بداياته في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما، وصولًا إلى تألقه اللافت مع ليفربول، واصفًا مسيرته بأنها شهدت نمو تصاعدي مذهل.

وأوضح كابيلو أن المشكلة الحالية، من وجهة نظره، تتمثل في افتقاد الثقة من جانب آرني سلوت تجاه صلاح، حيث يسعى المدرب لتجربة أفكار جديدة والاعتماد على عدد من العناصر الشابة التي انضمت مؤخرًا للفريق، وهو ما جعل صلاح، الذي اعتاد أن يكون عنصر أساسي، يشعر بتراجع مكانته وأهميته داخل المجموعة.

وأكد المدرب الإيطالي أن صلاح لا يزال اللاعب القادر على صناعة الفارق داخل صفوف ليفربول، مشيرًا إلى أنه لا يرى لاعب آخر في الفريق يستطيع تقديم نفس التأثير الذي يقدمه النجم المصري، كما شدد على أن صلاح يحظى بدعم كبير من جماهير النادي، التي لا تنسى ما قدمه للفريق، خاصة قراره بتجديد عقده والاستمرار داخل أنفيلد.

واختتم كابيلو حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراج في العلاقة بين صلاح وسلوت، مشيرًا إلى أن الطرفين يدركان أن استمرار الخلاف لا يفيد أحد، وأن الحل المشترك يبقى الخيار الأفضل حتى نهاية الموسم.