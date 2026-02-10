في الـ ٤ عصرًا.. مجلس النواب يحسم ملف التعديل الوزاري وتكليف رئاسي بأهداف محددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:31 مساءً - يعقد مجلس النواب جلسته العامة في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، لمناقشة ملف التعديل الوزاري، وذلك عقب دعوة رسمية وُجهت إلى الأعضاء لحضور جلسة طارئة خُصصت لهذا الغرض.

وشهد مقر المجلس توافد عدد كبير من النواب، من الأغلبية والمعارضة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، استعداداً للمشاركة في الجلسة المقررة، والتي دعا إليها رئيس المجلس المستشار الدكتور هشام بدوي، في إطار مناقشة مستجدات التعديل الوزاري المرتقب.

وبحسب الرسالة التي وجّهها الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع إلى الأعضاء، فقد تقرر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، للنظر في «أمرٍ هام»، في إشارة إلى التعديل الوزاري، على أن تبدأ أعمالها في الرابعة عصراً.

وكان رئيس المجلس قد أعلن في وقت سابق رفع الجلسات السابقة، محدداً يوم 16 فبراير الجاري موعداً لانعقاد الجلسة العامة المقبلة، قبل أن يتم تقديم موعدها إلى اليوم الثلاثاء، التزاماً بما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الدعوة إلى عقد جلسات طارئة عند الضرورة.

واليوم، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتشاور بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الاقتصادية/ والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي/ والمجتمع وبناء الانسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.