برلمانية المصرى الديمقراطى: كل وزير يجب أن يكون على وعي بمسؤوليات منصبه وقادرًا على اتخاذ قرارات مدروسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:23 مساءً - أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة قادرة على التخطيط السليم، والتنفيذ الجيد، والمتابعة الحقيقية على أرض الواقع، مشددًا على أهمية أن تكون الحكومة مدركة تمامًا لملفاتها وتحدياتها.

وأشار منصور لـ"دوت الخليج" إلى أن كل وزير يجب أن يكون على وعي كامل بأبعاد ومسؤوليات منصبه، وقادرًا على اتخاذ قرارات مدروسة دون تردد أو “أيدٍ مرتعشة”، مع امتلاك أدوات المتابعة والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وقال منصور إن الموارد المحدودة للدولة تستلزم إدارة اقتصادية كفؤة قادرة على تحقيق نتائج أفضل بنفس الإمكانيات المتاحة، إلى جانب العمل على زيادة موارد الدولة بآليات مبتكرة، بعيدًا عن اللجوء إلى جيوب المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.