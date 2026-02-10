براءة مروة يسري ”بنت مبارك” من تهمة غسل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:22 مساءً - قضت محكمة الدخيلة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة "مروة يسري" المعروفة إعلاميًا بـ "بنت مبارك"، من اتهامها بغسل أموال، في القضية رقم 1473 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد نظر الاتهامات المنسوبة إليها.

تفاصيل اتهام "مروة يسري" بغسيل الأموال

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمة بغسل أموال بلغت قيمتها 75 ألف جنيه، وصفت بأنها متحصلة من جريمة أصلية تمثلت في قذف المجني عليها "و.ع"، ونشر صور شخصية وأخبار عنها دون رضاها عبر تطبيق تيك توك، بقصد المساس بسمعتها.

ما ورد في أمر إحالة "مروة يسري"

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة كانت على علم بمصدر تلك الأموال غير المشروع، وباشرت أنماط لغسلها، حيث تعمدت استثمار المبالغ في شراء مشغولات ذهبية بقصد تمويه طبيعة الأموال وتغيير حقيقتها دون اكتشاف مصدرها.

وأوضح أمر الإحالة أن المشتريات شملت قرط وسوار وخاتم من الذهب عيار 18، بإجمالي وزن بلغ 19.5 جرام، باعتبارها إحدى وسائل إخفاء مصدر الأموال محل الاتهام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة اتهامات أخرى، من بينها تعمد إزعاج الفنانة "و.ع" بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حسابات بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم، وهي الوقائع التي نظرت في الدعوى رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادي أول المنتزه، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالبراءة اليوم في شق قضية غسل الأموال.