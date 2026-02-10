راندة المنشاوي.. أول امرأة تتولى وزارة الإسكان في تاريخ مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:23 مساءً - تعيين المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، في منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ويعد هذا التعيين الأول من نوعه في تاريخ مصر، إذ تصبح راندة أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الإسكان، في خطوة بارزة لتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بالدولة.

وشغلت راندة علي صالح سابقًا منصب مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، كما عملت وكيلة أول وزارة الإسكان والمشرف على مكتب الوزير لسنوات طويلة، ما يجعلها واحدة من القيادات التاريخية في الوزارة. كما تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان (HDB).

ولعبت راندة دورًا محوريًا في ملفات المدن الجديدة، أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى جانب الإشراف على تطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعكس خبرتها الواسعة في التخطيط العمراني وإدارة المشروعات الكبرى.

ويأتي تعيين راندة علي صالح في إطار التعديلات الوزارية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، إلى جانب محاور الأمن القومي والمجتمع وبناء الإنسان.