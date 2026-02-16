الرياض - كتبت رنا صلاح - قبل يوم من انطلاق مفاوضات إيرانية أميركية جديدة، بدأت البحرية التابعة للحرس الثوري، الاثنين، تنفيذ مناورة تحت عنوان "التحكم الذكي في مضيق هرمز" بهدف تقييم جاهزية الوحدات، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

إيران تجري مناورة عسكرية في هرمز

وأضافت الوكالة أن المناورة تهدف إلى مراجعة خطط التأمين والسيناريوهات المحتملة للرد العسكري المتبادل في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية في منطقة المضيق.

الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

من ناحية ثانية، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات "غير المباشرة" الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع شباط/ فبراير في سلطنة عُمان في ظل تهديد أميركي بالتدخل عسكريا.