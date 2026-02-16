الرياض - كتبت رنا صلاح - تسبّبت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الاثنين بتعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبّارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

عاصفة في نيوزيلندا تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف

وأعلن المطار إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ولنجتون، عاصمة البلاد، صباح الاثنين، وأفادت وسائل الإعلام بأنّ شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.



وقالت السلطات إنّ الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنجتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار واسعة النطاق.



ومنذ مطلع الأسبوع، يجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية عدة مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة. وتم العثور على رجل ميت السبت في سيارة مغمورة بالمياه على الطريق السريع.



ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غدا الثلاثاء، في حين حذرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.