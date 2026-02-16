الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في نيودلهي، الاثنين، يشمل جدول أعمالها قضايا كبرى، انطلاقا من اضطراب سوق العمل وصولا إلى سلامة الأطفال، في ظل تحذير بعض المشاركين من أن تعدد المواضيع التي تركّز عليها قد يقلل من فرص الحصول على التزامات ملموسة من قادة العالم.

الهند تستضيف قمة للذكاء الاصطناعي في ظل تزايد المخاوف

وبينما أدى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ارتفاع كبير في أرباح العديد من شركات التكنولوجيا، يتزايد القلق حيال المخاطر التي يمثلها للمجتمع والبيئة.



ويفتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد ظهر الاثنين "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستمر خمسة أيام وتهدف إلى الإعلان عن "خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية والتعاون".



وأضاف في منشور على "إكس"تعد هذه المناسبة دليلا إضافيا على أن بلدنا يتقدّم سريعا في مجال العلوم والتكنولوجيا" وتظهر "إمكانيات شباب بلدنا".



يعد هذا الاجتماع السنوي الرابع لبحث المشاكل والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد اجتماعات دولية سابقة عُقدت في باريس وسيول وبليتشلي في بريطانيا.



وتتوقع الحكومة الهندية بأن يحضر 250 ألف زائر بينهم 20 زعيما وطنيا و45 وفدا على المستوى الوزاري هذه النسخة التي وصفت بأنها الأكبر حتى الآن.



كما سيحضر الرؤساء التنفيذيون لبعض شركات التكنولوجيا.