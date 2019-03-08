كلمات في عيد المراة العالمي - بطاقات تهنئة بيوم المراة العالمي 2019 كلام عن يوم المراة العالمي تويتر... 8 mars journée de la femme كلام عن يوم المراة العالمي

متابعات / دوت الخليج/ ننشر لكم قرائنا الكرام اجمل عبارات التهاني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، والذي يصادف اليوم الجمعة 8 مارس 2019 ، حيث يتم تبادل التهاني والتبريكات لجميع نساء العالم .

بطاقات تهنئة بيوم المراة العالمي 2019 :-

عيد المراة عيد الحب

والبسمه والحنيّه

المرأة هيّ رحمة رب

انهديت للانسانيه

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عيد المراة عيد الأم

هلّي بتسهر ليل نهار

تربّي ولادا وما تهتم

مهما الدهر عليها جار

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المرأة الزوجه الحنونه

الملتزمه بزوجا وبيتا

تمدّ لو ايد العونه

وتجمع غلّه زرعيتا

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عيد المرأة عيد الأخت

اللي كلاّ محبه وغيره

عا اخواتا ومهما قلت

بتبقى فرحتها كبيره

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المرأة العمّه القالو تعم

محل الأهل وتعطي الحب

بتبكي عيونا بتزرف دم

عا ولاد خيّا انضاق الدرب

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المرأة الخاله وعندا العطف

عا ولاد خيتا وين ما كان

عندا الغيره وعندا اللّطف

وعندا محبه من الرحمن

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المرأة هيّ الصديقه

للعيله أهل وأولاد

وهيّ للعيله رفيقه

تعينا بتحقيق الأمجاد



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المرأة سيدة الأعمال

بالكون وكل قطارو

بالاداره ورأس المال

مع صنّاعو وتجّارو



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بعيد المرأة بيحلى القول

وتحلى بتمجيدا الكلمات

بحيّيها اليوم وعا طول

بحيّيها بكل الأوقات

كلمات في عيد المراة العالمي :-

- المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام.

- المرأه تكتم الحب أربعين عاما ولا تكتم البُغض يوماً.

- صوت الحب عند المرأة.. أقوى من صوت الضمير.

- يختبر الذهب بالنار وتختبر المرأة بالذهب ويختبر الرجل بالمرأة.

- عندما تكره المرأة رجلاً لدرجة الموت.. فاعلموا أنها كانت تحبه لدرجة الموت.

- المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

- إذا خفضت المرأة صوتها فهي تريد منك شيئاً، وإذا رفعت صوتها فهي لن تأخذ هذا الشيء.

- المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

- ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

- العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

- الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

- تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

تحية للمرأة في يوم عيدها

تحية إلى المرأه التي قدمت وما زالت تقدم لعالمها كل الحب

تحية للمرأه العاملة في كل مكان

تحية الى نساء الأرض المعذبات

أبعث بتحية عطرة لكل الأمهات ..

و إلى المرأة المدركة والواعية لدورها ومكانتها في المجتمع أينما وحيثما كانت,

في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد فرحتنا

بعيدالمرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس,

أتقدم بالتهاني القلبية إلى المرأة

الأم والأخت والزوجة والبنت

تحية حب إليكِ أيتها الإنسانة الصبورة الرائعة وأنتِ تلملمين وتدارين جراحكِ وتكافحين

تحية حب ووفاء الى كل من روت بدمها تربة الوطن الغالي ودافعت عن أرض الوطن.

تحية حب للمرأة الصابرة المكافحة

تحية حب لروح المجتمع

تحية حب إلى الملاك الذي به تستمر الحياة

بطاقة تقدير في هذا اليوم لقلب المجتمع النابض

بطاقة تقدير لكل الامهات

بطاقة تقدير للمرأة العربية رمز النضال رمز الكفاح

بطاقة تقدير لكل نساء العالم في كل أنحاء العالم

كل عام يا إخضرار العالم في ربيعه المتجدد وأنتِ بخير

كل عام يا صانعة الحياة ياعنوان الطيبة والحنان وأنتِ بخير

كل عيد وكل عام والجميع بخير، والثقة والآمل بغد أكثر إشراقا لكِ حيث تكونين