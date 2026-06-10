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الرئيس السيسى يصدّق على قانون باستمرار الدورة النقابية لمدة 6 أشهر

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الرئيس السيسى يصدّق على قانون باستمرار الدورة النقابية لمدة 6 أشهر

الرئيس السيسى يصدّق على قانون باستمرار الدورة النقابية لمدة 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 05:18 مساءً -  

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 74  لسنة 2026 باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية والذى وافق عليه مجلس النواب.

 

ووفقًا للقانون المنشور فى الجريدة الرسمية، تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية.

 

 

موعد إجراء الانتخابات النقابية

على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها فى هذه المادة بستين يومًا على الأقل، وفقا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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