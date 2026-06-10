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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 06:30 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى وذلك عن طريق الغلق الكلى لأحد إتجاهين الحركة بكوبرى قصر النيل على النحو التالى :-

  القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال عن طريق غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة مع توجيه المركبات يساراً إتجاه شارع الجزيرة فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق وسط المدينة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض على أن يتم تنفيذ الأعمال كمرحلة أولى إعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم الخميس الموافق 11/6/2026 وحتى الساعة 2 مساءً اليوم التالى الجمعة الموافق 12/6/2026 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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